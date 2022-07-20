Marmaralı çiftçiler istilacı tırtıllar için doğal afet talep ettiler

Fadul Önemli, “Keşan, Malkara bölgesinde de bu zararlılar vardı. Zararlıların en çok sevdiği ot sirken otu. Zararlıların en çok olduğu yer otlu yerler. Sorunlu olan ayçiçek üretim bölgeleri takip edilip kesinlikle ilaçlanmalı, otlarda gözüküyorsa, otlar da ilaçlanmalı. Kışa kadar popülasyonunu indirmek zorundayız. Yoksa daha büyük pandemi olabilir. Ya da birkaç yıl sonra da karşımıza çıkabilir” dedi. Önemli, şöyle devam etti: