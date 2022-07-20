Marmaralı çiftçiler istilacı tırtıllar için doğal afet talep ettiler
Marmara Bölgesi’ne kadar ilerleyen çayır tırtılı istilasına ilişkin konuşan üreticiler, "Tırtıl bizi yedi bitirdi. Doğal afet ilan edilsin” dedi.
Ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Trakya’da başlayan çayır tırtılı istilası, Marmara Bölgesi’ne kadar ilerledi. Üreticiler ilaçlama için drone bulamazken, traktörlerle yapılan ilaçlama ürün kaybına yol açıyor. Tarlası tırtıl istilasından zarar gören Tekirdağlı üretici Hasan Aydık, “24 saatte 45 dönüm araziyi bu tırtıl illeti bitirdi. Biz traktörle giriyoruz, tarlayı rezil ediyoruz. Zaten tırtıl bizi yedi bitirdi. Doğal afet ilan edilsin” dedi.
Çayır tırtılı ayçiçeğin kökünden baş kısmına kadar yiyerek yukarı doğru çıkıyor. Uzmanlara göre yaprakları tırtıl tarafından yenen ayçiçeğinin tamamen kuruma riski bulunuyor. Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Trakya Bölgesi ayçiçeği üretim alanlarının yaklaşık yüzde 4’ünde görülen ‘Çayır Tırtılı Zararlısı’ ile mücadelede yer aletleri yanında insansız hava araçları (İHA) ile ilaçlama çalışmalarının başlatıldığını, ürün kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini” söylese de, birçok üretici ilaçlama için drone bulamadıklarını ifade ediyor. Bakanlığın bu yıl "2 milyon 550 bin ton" olarak öngördüğü ayçiçek rekoltesinde büyük düşüş yaşanması bekleniyor.
Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fadul Önemli, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, yaşanılan bu durumun Covid-19'da olduğu gibi doğaya insan müdahalesi ve iklim krizinden kaynakladığını belirtti.
Fadul Önemli, “Keşan, Malkara bölgesinde de bu zararlılar vardı. Zararlıların en çok sevdiği ot sirken otu. Zararlıların en çok olduğu yer otlu yerler. Sorunlu olan ayçiçek üretim bölgeleri takip edilip kesinlikle ilaçlanmalı, otlarda gözüküyorsa, otlar da ilaçlanmalı. Kışa kadar popülasyonunu indirmek zorundayız. Yoksa daha büyük pandemi olabilir. Ya da birkaç yıl sonra da karşımıza çıkabilir” dedi. Önemli, şöyle devam etti: