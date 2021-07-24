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  4. Marmara'nın saklı cenneti: 7 tabelası var ama bulunamıyor

Marmara'nın saklı cenneti: 7 tabelası var ama bulunamıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Karacaali köyü, 7 tabelası olmasına rağmen çukurda kalması nedeniyle ziyaretçiler tarafından bulunamıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, denizi, tabiatı ve sakinliğiyle insanları büyülüyor. Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor.

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Yüzlerce yıllık köy olan yerleşim yeri, denizin kıyısında kurulmuş durumda. Turkuaz rengi denizi, sakinliği ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Kış aylarında 600 kişinin yaşadığı köyün nüfusu havaların ısınmasıyla birlikte 3 bin kişiyi buluyor. Sahilinde dağdan akan doğal kaynak sularının bulunduğu tabiat harikası köyün etrafı çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köye gelip görenler hayran kalıyor.

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Huzur ve sakinlik içinde sahilde gezen Karacaali sakinleri, doğanın ve huzurun içinde sıcak havalarda denizin keyfini çıkartıyor.

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