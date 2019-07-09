Marmara'nın tatil cenneti tıklım tıklım !

Göreve geldikleri andan itibaren ilçe turizmini daha da hareketlendirmek için farklı projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, “Altın Çınarcık Festivalimizi bu yıl yaptık. Ardından 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivalini gerçekleştirdik. İlçemizi refah seviyesi yüksek, yaşanılabilir bir yere dönüştürme hedefindeyiz. Marmara bölgesinde doğa, deniz ve havası bakımından diğer bölgelere göre farklıyız. Bölgemize yeni alanlar kazandırdığımız takdirde turist sayımızda da artış bekliyoruz. En önemli projelerimiz arasında dolgu alanı projesi bulunuyor. Bunu hayata geçirdiğimiz takdirde yeni bir Çınarcık göreceğiz. Her şey vatandaşlarımız ve tatilcilerimiz için” dedi.