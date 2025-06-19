Marmaray hattında dikkat çeken hareketlilik: Hepsi Avrupa'ya gönderildi
Avrupa'ya ihraç edilen zırhlı muharebe araçları Marmaray hattından geçerken görüntülendi. Ankara'da üretilen Ejder Yalçın isimli zırhlı araçlar, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşarak Türkiye’den çıkış yaptı.
Türkiye’nin dev ulaşım projelerinden biri olan Marmaray hattından geçen ihracat treni, kameralara yansıdı. Görüntülerde, vagonlar dolusu Ejder Yalçın zırhlı aracının İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaştığı ve yurt dışına sevk edildiği görülüyor.
Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, savunma sanayii araçlarının da görülmeye başlanması dikkat çekiyor.
Avrupa’ya ulaştırılmak için trenle taşınması; Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini gözler önüne seriyor. Marmaray hattı gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor.
Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen zırhlıların İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru taşındığı görülüyor. Taşımacılık sırasında Marmaray’ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, Boğaz’ın altındaki bu stratejik geçidi kullanarak Avrupa Yakası’na ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor.