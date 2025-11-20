  1. Anasayfa
  Marmaray'da korkunç ölüm! Tren üzerinden geçip gitti...

Marmaray'da bir intihar daha... Feci halde can verdi

İstanbul'da Marmaray'ın Küçükçekmece durağında trenin geldiği sırada raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Olay, Küçükçekmece Marmaray durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tren geldiği sırada raylara atladı. 

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler güvenlik önlemi alarak raylarda inceleme yaptı. 

Olay nedeniyle Gebze yönüne bir süre seferler aksadı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, seferler normale döndü.

