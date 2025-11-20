Marmaray'da bir intihar daha... Feci halde can verdi
İstanbul'da Marmaray'ın Küçükçekmece durağında trenin geldiği sırada raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, Küçükçekmece Marmaray durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tren geldiği sırada raylara atladı.
1 / 4
İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler güvenlik önlemi alarak raylarda inceleme yaptı.
2 / 4
Olay nedeniyle Gebze yönüne bir süre seferler aksadı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, seferler normale döndü.
3 / 4
4 / 4