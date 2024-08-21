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Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi

İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi - Resim: 1

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi - Resim: 2

İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için çalışma başlattı. Şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi - Resim: 3

 Şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür” açıklaması yapıldı.

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Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi - Resim: 4
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