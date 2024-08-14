Marmaray'da kıyamet koptu: Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu

Olay, dün Pendik Marmaray İstasyonunda akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.