Marmaray’da korkunç olay: Raylara atlayarak canına kıydı

Olay, Kadıköy ilçesi, Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.