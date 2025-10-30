Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada
Marmaray'da iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında istasyonda başlayan tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.
Grubun birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırdığı anları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, iki grubun birbirine küfrettiği, koltukların üstüne çıkarak tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. (DHA)
