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Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu

İstanbul'da Marmaray hattında yolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı.

Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darbedip, durağa yanaşan trenden indirdi.

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Olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti.

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Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi.

Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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