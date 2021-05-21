Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu
İstanbul'da Marmaray hattında yolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı.
Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darbedip, durağa yanaşan trenden indirdi.
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Olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti.
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Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi.
Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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