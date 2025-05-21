Marmaray'ın tren raylarındaki otomobil trafiği havadan görüntülendi
Asya ile Avrupa'yı denizin altından birbirine bağlayan Marmaray hattında gece mesaisi havadan görüntülendi. Gündüz yolcu trafiğiyle dolup taşan Marmaray, gece olunca şehrin altında bir lojistik hattına dönüşüyor; bu sıra dışı değişim kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
İstanbul'un iki yakasını denizin altından bağlayan Marmaray gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlıyor. Gece olduğunda ise şehrin altında bir lojistik hattına dönüşüyor.
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Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine imkan tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor.
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Bu fonksiyonu en net şekilde gözler önüne seren görüntü, gece saatlerinde gerçekleşen araç taşımacılığıyla havadan kaydedildi.
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Bakırköy İstasyonu'ndan geçen araç yüklü tren havadan görüntülendi.
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