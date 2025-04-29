Marmaris açıklarında denizaltıya kurtarma operasyonu
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Kurtaran- 2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı. 17 ülkeden 35 gözlemcinin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı gerçekleştirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Aksaz Deniz Üssü sorumluluk sahasında icra edilen Kurtaran-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü başarıyla gerçekleştirildi. Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın bu bölümünde, senaryo gereği bir denizaltı kazasına müdahale edilerek kazazedelerin kurtarılması canlandırıldı.
Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini kaybeden bir denizaltıya TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile müdahale edildi.
Ardından, denizaltı tahliye eğitimleri çerçevesinde iki kazazede serbest çıkış yöntemiyle birinci sınıf dalgıç timi tarafından su yüzeyine başarıyla çıkarıldı.
Bu sayede, gerçek bir kaza durumunda uygulanacak tahliye prosedürleri birebir test edildi.