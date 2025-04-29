Marmaris açıklarında denizaltıya kurtarma operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Aksaz Deniz Üssü sorumluluk sahasında icra edilen Kurtaran-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü başarıyla gerçekleştirildi. Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın bu bölümünde, senaryo gereği bir denizaltı kazasına müdahale edilerek kazazedelerin kurtarılması canlandırıldı.