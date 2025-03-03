Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Marmaris Devlet Hastanesi'nin eczane kısmındaki elektrik panosunda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla yayılan duman, kısa sürede hastane içinde hissedildi.
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İtfaiyeye haber verilirken, bir yandan da hasta ve çalışanlar için tahliye işlemi başlatıldı.
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Gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte söndürüp, içeri dolan dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle elektrik panosundaki kablolar ve sistemin zarar gördüğü bildirildi.
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Bu nedenle hastanenin bir süre hasta kabul edemeyeceği, mevcut hastaların ise çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edileceği bildirildi. (DHA)
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