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Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın - Resim: 1

Marmaris Devlet Hastanesi'nin eczane kısmındaki elektrik panosunda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla yayılan duman, kısa sürede hastane içinde hissedildi.

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Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın - Resim: 2

İtfaiyeye haber verilirken, bir yandan da hasta ve çalışanlar için tahliye işlemi başlatıldı.

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Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın - Resim: 3

Gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte söndürüp, içeri dolan dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle elektrik panosundaki kablolar ve sistemin zarar gördüğü bildirildi. 

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Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın - Resim: 4

Bu nedenle hastanenin bir süre hasta kabul edemeyeceği, mevcut hastaların ise çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edileceği bildirildi. (DHA)

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