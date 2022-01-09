Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü
Muğla'nın Marmaris ilçesi dolu yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışına hasret kalan vatandaşlar ise sokağa çıkıp dolu ile kar niyetine oynadı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı aralıksız olarak yarım saat sürdü. Saat 23:30’da başlayıp 24:00’e kadar devam eden dolu yağışı sonrası cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar sokağa döküldü.
Kara hasret kalan Marmarisliler, kar yerine dolu ile oynamayı ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar kar topu niyetine dolu topu oynarken, bazı vatandaşlar ise yollarda biriken dolu tabakasının üzerine yatıp beyaz örtünün keyfini çıkardı.
İlçe genelinde etkili olan ve her yeri kar yağmışçasına bembeyaz yapan dolu, yağışın yağmura dönmesi ile eriyip gitti.
Vatandaşlardan Erden Ünver, “ 20 yıldır burada yaşıyorum böyle bir şey görmedim. 15-20 dakika boyunca dolu yağdı. Felaket bu her yeri sel bastı. İnanılmaz bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.