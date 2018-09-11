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  3. 11 Eylül 2018 10:45

Marmaris'e resmen servet bıraktı

Türkiye'nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris'e gelen Rusya'nın 3. zengini Alisher Usmanov teknesine 400 bin litre yakıt alarak yaklaşık 2,6 milyon TL ödeme yaptı.

Marmaris'e resmen servet bıraktı

Türkiye'nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris'e gelen Rusya'nın 3. zengini Alisher Usmanov teknesine 400 bin litre yakıt alarak yaklaşık 2,6 milyon TL ödeme yaptı.

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Marmaris'e resmen servet bıraktı

Rus milyardere yakıtının ÖTV'li ve KDV'li verildiği öğrenildi.

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Marmaris'e resmen servet bıraktı

Önceki gün Lüerrssen marka ve 2016 yılında denize inmiş olan 600 milyon dolar değerindeki 157 metre uzunluğundaki teknesi ile Marmaris Limanı'na yanaşan Alisher Usmanov'a ait Dilbar adlı lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.

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Marmaris'e resmen servet bıraktı

Forbes verilerine göre Rusya nın 3., dünyanın 71. sıradaki zenginlerinden olan Alisher Usmanov, yakıt alımında adeta servet bıraktı.

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