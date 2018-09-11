Marmaris'e resmen servet bıraktı
Türkiye'nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris'e gelen Rusya'nın 3. zengini Alisher Usmanov teknesine 400 bin litre yakıt alarak yaklaşık 2,6 milyon TL ödeme yaptı.
Türkiye'nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris'e gelen Rusya'nın 3. zengini Alisher Usmanov teknesine 400 bin litre yakıt alarak yaklaşık 2,6 milyon TL ödeme yaptı.
Önceki gün Lüerrssen marka ve 2016 yılında denize inmiş olan 600 milyon dolar değerindeki 157 metre uzunluğundaki teknesi ile Marmaris Limanı'na yanaşan Alisher Usmanov'a ait Dilbar adlı lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.