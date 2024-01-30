Marmaris'in küle dönen ormanları 2 yıl sonra böyle görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 yıl önce küle dönen ormanlık alanda 15 bin 780 kilo tohum kullanarak yapılan çalışmalarda çimlenmeler başladı.
Kaynak: DHA
Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 günü saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
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Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.
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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu.
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Yürütülen soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan S.A. tutuklandı.
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