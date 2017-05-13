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  3. 13 Mayıs 2017 13:48

Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler

Marmaris'te devrilen tur midibisü kazasından ilk görüntüler geldi.

Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler

Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Muğla Valisi Amir Çiçek, kazada 17 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını söyledi.

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Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler

Vali'nin verdiği bilgiye göre tur otobüsü yerli turistleri taşıyordu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar "Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

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Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler

Edinilen bilgiye göre, günü birlik gezi için İzmir’den Marmaris’e gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı araç, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

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Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler

Muğla Valisi Amir Çiçek, kazada 17 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında durumu kritik olanlar bulunuyor. Vali'nin verdiği bilgiye göre tur otobüsü yerli turistleri taşıyordu.

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