Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler

Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Muğla Valisi Amir Çiçek, kazada 17 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını söyledi.