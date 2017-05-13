Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler
Marmaris'te devrilen tur midibisü kazasından ilk görüntüler geldi.
Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Muğla Valisi Amir Çiçek, kazada 17 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını söyledi.
Vali'nin verdiği bilgiye göre tur otobüsü yerli turistleri taşıyordu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar "Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.
Edinilen bilgiye göre, günü birlik gezi için İzmir’den Marmaris’e gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı araç, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.