  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar

Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar

Marmaris'te kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Bir grup genç kız, iki arkadaşını acımasızca döverken bir taraftan da cep telefonları ile bu olayı saniye saniye kaydetti...

Kaynak: İHA
Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - Resim: 1

MUĞLA (İHA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların içine düştüğü durum görenleri şaşırttı. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız yanlarına çağırdıkları 2 kızı evire çevire dövdü. 

1 / 6
Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - Resim: 2

Yanlarında yetişkin bir erkek olmasına rağmen ağza alınmayacak küfürlerle zorbalık yapan kızlar, uyguladıkları şiddeti kayda aldılar. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 / 6
Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - Resim: 3

Marmaris'te bir araya gelen 6 kız çocuğu, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırıyor. Çağrılan yere gelen kızları adeta evire çevire döven 6 kızı, yanlarında bulunan bir erkek engellemek istese de başarılı olamıyor.

3 / 6
Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - Resim: 4

Şiddete uğrayan kızların şikayeti üzerine olay esnasında çekilen görüntüleri de ele geçiren polis ekipleri, akranlarına şiddet uygulayan 6 kız ve ailesi hakkında işlem başlattı.

4 / 6