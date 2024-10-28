Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinde büyük bir orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevler sonrasında harekete geçen ekipler sabaha kadar yangınla mücadelesini sürdürürerek yangını kontrol altına almayı başardı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevreki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 / 4
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.
2 / 4
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Yangın, ekpilerin müdahalesi sonucu 21.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.(DHA)
3 / 4
4 / 4