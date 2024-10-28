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Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinde büyük bir orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevler sonrasında harekete geçen ekipler sabaha kadar yangınla mücadelesini sürdürürerek yangını kontrol altına almayı başardı.

Kaynak: DHA / İHA
Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı - Resim: 1

Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevreki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı - Resim: 2

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

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Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı - Resim: 3

Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Yangın, ekpilerin müdahalesi sonucu 21.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.(DHA)

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Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı - Resim: 4
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