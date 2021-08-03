Marmaris'te duygu dolu anlar: Hıçkıra hıçkıra ağladık
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınla mücadele günlerdir sürerken evi yanmaktan son anda kurtulan Mesut Akgül, "Evimizi kurtardıktan sonra yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık. Doğanın yok oluşuna üzüldük" dedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde devam eden orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucunda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.
Mesut Akgül, evinin önünde yangının çıktığı günden bu yana babasıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.
"ALEVLER 5 METRE YANIMIZA KADAR GELDİ"
Alevlerin dün akşam evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasıyla, ilk önce anne ve babasını evden çıkardığını ve yakınlarının yanına götürdüğünü anlatan Akgül, şöyle konuştu:
"Burada herhalde cehennemden bir önceki evreyi yaşadık. Alevler 5 metre yanımıza kadar geldi. İtfaiye dahil olmak üzere herkes tahliye kararı verdi ama sonuna kadar mücadele ettik. 50 metre ileride bekleyen İstanbul İtfaiyesi bölgeye müdahale etti. Yaklaşık 70 evi yanmaktan kurtardılar."
Akgül, evlerin yanmaması için herkesin seferber olduğunu dile getirdi.