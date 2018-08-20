Marmaris'te eğlencenin kalbi burada atıyor

Türkiye'de 300 metre boyunca 90 sıralı disko, gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı, Kurban Bayramı tatilinde Marmaris'i tercih edenlerin uğrak adresi oldu. Sokakta bulunan disko ve gece kulüpleri, tatilciler için özel programlar hazırladı.



