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  4. Marmaris'te feci kaza! 4 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

Marmaris'te feci kaza! 4 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Marmaris'te feci kaza! 4 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı. 

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Marmaris'te feci kaza! 4 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Marmaris'te feci kaza! 4 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 3

1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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Marmaris'te feci kaza! 4 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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