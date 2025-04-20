Marmaris'te feci kaza! 4 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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