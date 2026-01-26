  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Marmaris'te fırtına kabusu: Ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu

Marmaris'te fırtına kabusu: Ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yelkenli tekne karaya oturdu.

Kaynak: DHA
Marmaris'te fırtına kabusu: Ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu - Resim: 1

Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken İçmeler Mahallesi'nde demirli bulunan bir yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Teknede hasar oluştu. 

1 / 9
Marmaris'te fırtına kabusu: Ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu - Resim: 2

Ayrıca bölgede fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. 

2 / 9
Marmaris'te fırtına kabusu: Ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu - Resim: 3

Fırtına nedeniyle motosiklet sürücüleri de trafikte zor anlar yaşadı. 

3 / 9
Marmaris'te fırtına kabusu: Ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu - Resim: 4

Yetkililer, denize açılacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.(DHA)

4 / 9