Marmaris'te iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ç.K.’nin yapılan ilk muayenesinde vücudunda iki kurşun girişi ve çıkışı olduğu tespit edildi. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.