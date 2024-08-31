Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

AFAD Muğla ekibinin koordine ettiği çalışmalarda Marmaris Asayiş Büro ekipleri, Jandarma asayiş, jandarma komanda ekipleri, Sahil güvenlik ekipleri ve kayıp kadının yakınlarının yanı sıra çok sayıda STK katılım sağlarken arama çalışmalarının başladığı ilk günün gecesi sarp arazide Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunmuştu. Bugün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu. Ekipler bulunan cep telefonunun kadına ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.