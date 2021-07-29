Marmaris'te korkutan orman yangını: Bazı oteller ve villalar tahliye edildi

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.