Marmaris'te korkutan orman yangını: Bazı oteller ve villalar tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Tedbir amacıyla 2 otel ve 4 villa tahliye edildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ''Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli'' açıklamasını yaptı.
Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.