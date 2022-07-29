Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler İçmeler mevkisindeki otele ulaştı. AFAD'tan yapılan açıklamada, otelde konaklayanların tahliye edildiği belirtildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, saat 17.30 itibariyle alevlerin kontrol atına alındığını, soğutma çalışmalarının başladığını söyledi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
ALEVLER OTELE SIÇRADI
Yangın bir otelin çevresini sardı. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir." denildi.