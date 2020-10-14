Marmaris’te piramit mezar harabeye döndü

Bakımsızlıktan ve doğal olaylarla yıpranan piramit mezarı bir de defineciler talan etti. Turgut Mahallesi sakinleri harabeye dönen piramidin bakımı için yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle halkı, "Çocukluğumuzdan günümüze kadar buraya gider dualar eder ve dilekler tutardık. Piramit mezar şu anda yıkılmak üzere ve defineciler tarafından talan edildi" denildi.