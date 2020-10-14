SON DAKİKA
KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZA BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ekim 2020 10:26

Marmaris’te piramit mezar harabeye döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turistik kırsal Turgut Mahallesi'nde bir dağ eteğindeki bulunan ve yıllarca türbe sanıldığı için dua edilen piramit mezarın bir savaşçıya ait olduğu ortaya çıktı. Piramit mezar bakımsızlıktan ve definecilerin talanından harabeye döndü.

Marmaris’te piramit mezar harabeye döndü

Marmaris ilçesine 40 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde bir tepe de bulunan piramit mezar, 1990 tarihinde kültür varlığı olarak tescillendi. Mahalle halkı uzun yıllardır bu tepeye çıkarak piramit mezar çevresinde dualar edip dilekler tuttu. 

1/ 6
Marmaris’te piramit mezar harabeye döndü

Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeologları tarafından yapılan araştırmada, 2300 yıl önce yapıldığı belirlenen mezarın mitolojik dönemde bir savaşçıya ait olduğu ortaya çıkmasıyla mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı. 

2/ 6
Marmaris’te piramit mezar harabeye döndü

Bakımsızlıktan ve doğal olaylarla yıpranan piramit mezarı bir de defineciler talan etti. Turgut Mahallesi sakinleri harabeye dönen piramidin bakımı için yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle halkı, "Çocukluğumuzdan günümüze kadar buraya gider dualar eder ve dilekler tutardık. Piramit mezar şu anda yıkılmak üzere ve defineciler tarafından talan edildi" denildi.

3/ 6
Marmaris’te piramit mezar harabeye döndü

Yüksekliği 6 metre olan mezarın girişinin üzerinde olan kirişte silinmek üzere olan 8 Yunanca satırda yazılanların Türkçesi ise şöyle:

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM