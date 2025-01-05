Marmaris'te toprak kayması: Araçlar içindeki çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde yaşanan heyelanlarda yola düşen kaya ve toprak kütleleri nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış sebebiyle bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana gelirken, bazı yollar trafiğe kapandı.
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Yağışlar, toprak kaymalarına yol açarken, bazı yollar tamamen kapandı. Çöken yollar nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye hızla iş makineleri sevk ederek yol açma çalışmalarına başladı.
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Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, yolda mahsur kalan vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.
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