''Türkiye'nin Maldivleri'' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını
Burdur'da ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak adlandırılan, NASA tarafından da Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu açıklanan Salda Gölü, 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Pek çok kişi Mars'taki kraterle benzerlik gösteren Salda'yı görmek için bayramda da göle akın etti.
Yeşilova ilçesindeki koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı oldu.
Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'ne gelenlerin bazıları, suya girip serinlerken, bazıları da fotoğraf çekti.