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Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, geride bıraktığımız Mart ayının en çok getiri sağlayan yatırım aracını açıkladı. İşte rakamlarla karşılaştırmalı olarak Mart 2025'in yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı...

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayında en yüksek reel getiriyi ortaya koyan ve yatırım araçları arasındaki gelir karşılaştırmasının yer aldığı "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" verilerini açıkladı.

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Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 2

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,83 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti.

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Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 3

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,90, BIST 100 endeksi %1,66, mevduat faizi (brüt) %1,27 ve Amerikan Doları %0,64 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,31, BIST 100 endeksi %1,08, mevduat faizi (brüt) %0,69 ve Amerikan Doları %0,07 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.  

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Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 4

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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