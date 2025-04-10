Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, geride bıraktığımız Mart ayının en çok getiri sağlayan yatırım aracını açıkladı. İşte rakamlarla karşılaştırmalı olarak Mart 2025'in yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayında en yüksek reel getiriyi ortaya koyan ve yatırım araçları arasındaki gelir karşılaştırmasının yer aldığı "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" verilerini açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,83 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,90, BIST 100 endeksi %1,66, mevduat faizi (brüt) %1,27 ve Amerikan Doları %0,64 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,31, BIST 100 endeksi %1,08, mevduat faizi (brüt) %0,69 ve Amerikan Doları %0,07 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.