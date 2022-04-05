Mart ayının son seçim anketi açıklandı; tüm dengeler değişti
Avrasya Araştırma Merkezi’nin Mart 2022 seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre seçmen hem milletvekili seçimlerinde hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidardaki AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na sırtını döndü.
Avrasya Araştırma Merkezi, 2022 Ocak ayı genel siyaset anketinin sonuçlarını yayınladı.
26 ilde 2460 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, geçen sene yıl sonunda işçi ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından ekonomik alım gücünün ne ölçüde değiştiği soruldu.
Katılımcıların yüzde 82,3’ü alım gücünün düştüğünü söylerken yüzde 14,7 alım gücünün değişmediği kanaatinde. Yüzde 3,0 ise alım gücünün arttığı görüşünde.
Katılımcıların yüzde 73,2’si hükümetin ekonomi politikalarını başarısız bulurken yüzde 14,7 kısmen başarılı buluyor. Yüzde 12,1 ise hükümetin ekonomi politikalarını destekliyor.
Hükümetin genel politikalarına ilişkin ise yüzde 68,8 memnun değilken yüzde 20’si memnun, yüzde 11,2 de kısmen memnun.
Araştırmada muhalefeti ne derece başarılı buluyorsunuz sorusuna ise yüzde 39.0’un yanıtı başarılı buluyorum oldu. Yüzde 42,9 başarısız bulurken yüzde 18,1 ise kısmen başarılı buluyor.
Tüm seçmenlere sorulan “Bugün Milletvekilliği seçimi olsa sizin aile / arkadaş /iş ve mahalle çevrenizde en çok hangisi oy alır?” sorusuna yüzde 64,3 muhalefetteki partileri seçerken yüzde 31,2 iktidardaki partileri tercih etti. Yüzde 4,5 ise kararsız.
“Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa sizin aile / arkadaş /iş ve mahalle çevrenizde en çok hangisi oy alır?” sorusuna ise yine yüzde 48,2 ile muhalefet partileri önde giderken yüzde 39,1 ile iktidar partileri ikinci sırada yer aldı. Yüzde 12,7 ise kararsız.