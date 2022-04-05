Mart ayının son seçim anketi açıklandı; tüm dengeler değişti

Araştırmada muhalefeti ne derece başarılı buluyorsunuz sorusuna ise yüzde 39.0’un yanıtı başarılı buluyorum oldu. Yüzde 42,9 başarısız bulurken yüzde 18,1 ise kısmen başarılı buluyor.

Tüm seçmenlere sorulan “Bugün Milletvekilliği seçimi olsa sizin aile / arkadaş /iş ve mahalle çevrenizde en çok hangisi oy alır?” sorusuna yüzde 64,3 muhalefetteki partileri seçerken yüzde 31,2 iktidardaki partileri tercih etti. Yüzde 4,5 ise kararsız.