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  4. Mart bitti, kar bitmedi! Başkent beyaza büründü

Mart bitti, kar bitmedi! Başkent beyaza büründü

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

Mart bitti, kar bitmedi! Başkent beyaza büründü - Resim: 1

Başkentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili yağış ile birlikte şehir beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. 

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Mart bitti, kar bitmedi! Başkent beyaza büründü - Resim: 2

Şehir merkezinde de yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte şehir içinde bazı yollarda görüş mesafesi düşünce ulaşım yavaşlarken, hasarlı kazalar da meydana geldi.

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Mart bitti, kar bitmedi! Başkent beyaza büründü - Resim: 3

1071 Malazgirt Bulvarı'nda Resul N. yönetimindeki TIR, kar nedeniyle kayarak refüje çıktı. 

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Mart bitti, kar bitmedi! Başkent beyaza büründü - Resim: 4

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kaza yerinde önlem aldı. 

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