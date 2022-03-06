Mart kapıdan baktıracak! İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor
Metoroloji'den alınan tahminlere göre, kış yurdu terk etmiyor. Ocak ayının son günlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı geri dönüyor. İşte 5 günlük haritalı hava tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
6 MART 2022 PAZAR HAVA DURUMU
Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney ve batı Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.