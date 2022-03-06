Mart kapıdan baktıracak! İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.