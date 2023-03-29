''Mart kapıdan baktırır'' atasözü gerçek oldu: Türkiye bembayaz!

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

İstanbul'da bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde sulu kar olarak görülüyor.

Kentte dün başlayan yağmur, bu sabah bazı ilçelerde yerini sulu kara, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı.