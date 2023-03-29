''Mart kapıdan baktırır'' atasözü gerçek oldu: Türkiye bembayaz!
''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu. Mart ayının sonuna gelirken Türkiye'nin birçok noktası kar yağışıyla beyaza büründü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağdı. İşte yurttan kar manzaraları...
Meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından havalar soğudu, birçok il kar yağışıyla beyaza büründü. İşte kar yağışının etkili olduğu iller...
İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
İstanbul'da bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde sulu kar olarak görülüyor.
Kentte dün başlayan yağmur, bu sabah bazı ilçelerde yerini sulu kara, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı.
Anadolu Yakası'nda Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturan kar, Beykoz ve Ümraniye'de aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürüyor.
Avrupa Yakası'nda Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kentin bazı bölgelerinde yağışların sulu kar ile yağmur şeklinde yağıyor.