Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti!
İzmir'in Çeşme ilçesinde yazlığında bulunduğu esnada masaj reklamına tıklayan ve karşısındaki sözde masözle mesajlaşan adam 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı.
Geçtiğimiz hafta İzmir'in Çeşme ilçesindeki yazlığında vakit geçiren G.D., sosyal medyada gezindiği esnada bir masaj salonu reklamı görüp tıkladı.
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Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı. Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.
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G.D.'nin telefonuna ise 3 gün sonra bir avukat mesaj atarak, mesajlaşmaları bahane gösterip cinsel tacizden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
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Neye uğradığını şaşıran vatandaş, yanlış anlaşıldığını davayı geri çekmek için ne yapılması gerektiğini sordu.
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