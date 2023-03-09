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  4. Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti!

Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti!

İzmir'in Çeşme ilçesinde yazlığında bulunduğu esnada masaj reklamına tıklayan ve karşısındaki sözde masözle mesajlaşan adam 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı.

Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti! - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Çeşme ilçesindeki yazlığında vakit geçiren G.D., sosyal medyada gezindiği esnada bir masaj salonu reklamı görüp tıkladı.

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Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti! - Resim: 2

Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı. Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.

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Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti! - Resim: 3

G.D.'nin telefonuna ise 3 gün sonra bir avukat mesaj atarak, mesajlaşmaları bahane gösterip cinsel tacizden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. 

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Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti! - Resim: 4

Neye uğradığını şaşıran vatandaş, yanlış anlaşıldığını davayı geri çekmek için ne yapılması gerektiğini sordu.

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