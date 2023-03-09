Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti!

Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı. Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.