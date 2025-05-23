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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 11 kadın kurtarıldı

Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 11 kadın kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Masaj salonlarına fuhuş baskını: 11 kadın kurtarıldı - Resim: 1

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarının engellenmesine yönelik çalışmasında Edirne'nin İpsala, Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masaj salonu, spa merkezi niteliğinde 5 adres belirledi. 

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 11 kadın kurtarıldı - Resim: 2

Adreslere düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 11 kadın kurtarıldı. 

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 11 kadın kurtarıldı - Resim: 3

Adreslerdeki aramalarda 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. 

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 11 kadın kurtarıldı - Resim: 4

Gözaltına alınan 7 şüpheli ile 11 kadın hakkındaki işlemler devam ediyor. (DHA)

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