Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandı; ifadesi şoke etti

MÜŞTERİ: BEN DE ONA MASAJ YAPTIM

Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, “Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim” diyerek kendini savundu.