MASAK'ın gözü üstünüzde! Para transferlerinde yeni kurallar yürürlüğe girdi
1 Ocak 2026 itibariyle para transferlerinde yeni dönem başladı. Artık 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamaları olarak beyan edilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve banka hesaplarındaki para trafiklerini mercek altına alan yeni tebliğ, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni dönemle birlikte, belirli limitlerin üzerindeki para transferleri açıklamalı ve belge beyanlı olarak yapılacak.
NTV'nin haberine göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" yazma dönemi sona erdi.
Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi yapacak olan müşterilerinin transfer sırasında işlemi ne için yaptıklarını beyan edecekleri başlıkları oluşturacak.
Bu başlıklar;
Gayrimenkul alım ödemesi
Motorlu taşıt alım ödemesi
Borç verme/borç ödeme
Hediye/bağış/yardım
Vergi/resim/harç ödemesi
Tazminat/sigorta ödemesi
Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi
Sağlık ödemesi
Kripto/dijital varlık
Şans oyunları/bahis ödemesi
Eğlence/sosyal medya ödemesi olarak listede yer alacak.
Yapılacak para transferi işlemi yukarıdaki başlıklardan hiçbirine uyum sağlamıyorsa "diğer" seçeneği işaretlenip, en az 20 karakterlik açıklama girilmesi talep edilecek.
YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER HEDEFLENİYOR
MASAK sadece açıklama ve başlıklar üzerinden değil, yüksek tutarlı para trafiklerini izlemeye alacak. Nakit işlemleri de kontrol altına alacak olan MASAK, belirli tutar üzerindeki nakit hareketlerini yakından takip edecek. Tutar arttıkça beyan yükümlülükleri de ağırlaşacak.
Nakit kullanımı, doğası gereği takip edilmesi zor olduğu için kayıt dışı ekonominin en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir. Bu nedenle MASAK, yeni düzenlemeyle özellikle belirli bir tutarın üzerindeki nakit hareketlerini çok daha yakından izlemeyi hedefliyor. Kademeli bir sistemle, işlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de ağırlaşıyor.
NAKİT YATIRMA VE ÇEKMEDE UYGULANACAK LİMİT VE KURALLAR
|Tutar Aralığı
|Uygulanacak Kural
|Gerekli Açıklama / Belge
|200.000 TL - 2.000.000 TL
|İşlemin mahiyetinin beyanı
|Genel seçenek ("diğer") seçilirse en az 20 karakterlik açıklama zorunlu.
|2.000.001 TL - 20.000.000 TL
|Nakit İşlem Beyan Formu doldurulması
|Form üzerindeki standart seçenekler veya "diğer" seçilirse en az 20 karakterlik açıklama zorunlu.
|20.000.000 TL Üzeri
|Detaylı Nakit İşlem Beyan Formu doldurulması
|Detaylı açıklama ve işlemi destekleyici dayanak belgelerin eklenmesi zorunlu.