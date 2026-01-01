MASAK'ın gözü üstünüzde! Para transferlerinde yeni kurallar yürürlüğe girdi

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER HEDEFLENİYOR

MASAK sadece açıklama ve başlıklar üzerinden değil, yüksek tutarlı para trafiklerini izlemeye alacak. Nakit işlemleri de kontrol altına alacak olan MASAK, belirli tutar üzerindeki nakit hareketlerini yakından takip edecek. Tutar arttıkça beyan yükümlülükleri de ağırlaşacak.

Nakit kullanımı, doğası gereği takip edilmesi zor olduğu için kayıt dışı ekonominin en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir. Bu nedenle MASAK, yeni düzenlemeyle özellikle belirli bir tutarın üzerindeki nakit hareketlerini çok daha yakından izlemeyi hedefliyor. Kademeli bir sistemle, işlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de ağırlaşıyor.