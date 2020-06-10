Maske takmayı ne zaman bırakacağız? İşte uzmanların cevabı
Dünya genelinde 414 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında tehlike henüz geçmiş değil. Bilim insanları sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Peki maske takmayı ne zaman bırakacağız ? 511 uzman isim New Yor Times'ın anketinde bu soruya yanıt verdi. İşte sonuçlar...
Bilim insanları koronavirüs konusunda temkinli davranmaya ve tedbir alınmaya devam edilmesi çağrısı yapıyor. Amerikan New York Times gazetesi de 511 epidemiyologun katılımıyla bir anket düzenledi.
Gazetenin araştırması, salgın hastalıklarla ilgili çalışmalar yapan ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde etkili olan epidemiyologların artık küçük gruplar halinde sosyalleşme ve acil olmayan rahatsızlıkların tedavisi için doktora gitme konusunda kendilerini rahat hissettiklerini ortaya koydu.
Ancak bu virüse karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunana kadar maç, konser veya ayin gibi kalabalık ortamlara girmeyeceğini söyleyenler çoğunluğu oluşturuyor.