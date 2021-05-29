Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi
1 Haziran'da başlayacak yeni normalleşme sürecinde maske kuralının da esnetilmesi gündemde. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, maske zorunluluğuna dair canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
1 Haziran yeni normalleşme süreci için geri sayım başladı. 7'den 70'ye tüm Türkiye yeni normalleşme adımlarını merakla bekliyor. Kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında da düşüş görüldü. Aşılanmanın hız kazanası da buna eklenince salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?
Şimdi herkesin merak ettiği sorular var. "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" bu soruların başında geliyor. Prof. Dr. İlhan, "Maske zorunluluğu kalkabilir" diyor ancak sadece açık alanlarda. İşte maske zorunluluğun kaldırılmasına ilişkin tüm detaylar...
TRT Haber canlı yayın konuğu olan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklamalarda bulundu.
KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI
Koronavirüsle mücadele kapsamında temaslılar için 10 gün olan karantina süresinin 14 güne çıkarılmasını değerlendiren İlhan, "Karantina süresi aşılananlar ve normal temaslılar için uzatılmış oldu. Bundan sonra bireysel önlemler ön planda olacak. Vatandaşların risklerini en aza indirmek için böyle bir karar alındı" dedi.