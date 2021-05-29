Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi

KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında temaslılar için 10 gün olan karantina süresinin 14 güne çıkarılmasını değerlendiren İlhan, "Karantina süresi aşılananlar ve normal temaslılar için uzatılmış oldu. Bundan sonra bireysel önlemler ön planda olacak. Vatandaşların risklerini en aza indirmek için böyle bir karar alındı" dedi.