Maske zorunluluğu sonrası toplu taşıma

Marmaray’da ise maskesi olmayan vatandaşlar dışarıda bulunan büfe ve seyyar satıcılardan maske satın aldı. En işlek metrobüs duraklarından Cevizlibağ metrobüs istasyonunda bekleyen güvenlik görevlileri de maskesiz yolculara ücretsiz maske dağıttı. Cevizlibağ tramvay durağında da maskesiz yolculara girişte görevliler tarafından maske dağıtımı yapıldı.

