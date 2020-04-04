Maske zorunluluğu sonrası toplu taşıma
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında toplu alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. İstanbul'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Covid -19) salgınına karşı alınan tedbirlerin genişletilmesiyle İstanbul'da da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.
Alınan karar sonrası Üsküdar-Çekmeköy metrosu istasyonu, Kadıköy Rıhtım İETT peronları, tramvay durakları, Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ metrobüs ile Marmaray istasyonlarında maske kontrolü yapıldı.
Vatandaşların genel olarak vatandaşların kurala uyduğu gözlenirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. İETT ve Metro AŞ’ye bağlı peronlarda maskesi olmayan vatandaşlara görevliler maske verdi.
Marmaray’da ise maskesi olmayan vatandaşlar dışarıda bulunan büfe ve seyyar satıcılardan maske satın aldı. En işlek metrobüs duraklarından Cevizlibağ metrobüs istasyonunda bekleyen güvenlik görevlileri de maskesiz yolculara ücretsiz maske dağıttı. Cevizlibağ tramvay durağında da maskesiz yolculara girişte görevliler tarafından maske dağıtımı yapıldı.