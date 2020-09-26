Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı

Koronavirüsle mücadelede maskenin çok önemli olduğunu ancak maskelerin doğru ve kurallarına uygun bir şekilde takılması gerektiğini ifade eden Demir, buna dikkat çekmek adına gül dağıttığını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce pandemiden dolayı düğünlerin iptal olmasıyla bizim sektörümüzde bir durgunluk yaşanmaya başladı.