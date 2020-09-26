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  3. 26 Eylül 2020 17:15

Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı

Kahramanmaraş'ta çiçekçilik yapan Muzaffer Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerini kurallara uygun bir şekilde takan vatandaşlara 'Maskenizi düzgün taktığınız için teşekkür ederiz' diyerek kentin en kalabalık bulvarında gül dağıttı.

Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı

Muzaffer Demir, koronavirüsün yayılmasını engelleyen maskeyi kurallara uygun şekilde takanlara jest yapmak ve farkındalık oluşturmak için eline aldığı 150 gülle yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Trabzon Bulvarı'na çıktı. 

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Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı

Demir, kaldırımlarda yürüyen ve maskelerini kurallara uygun takan kişilere "Maskenizi düzgün taktığınız için teşekkür ederiz" diyerek gül verdi. 

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Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı

Hiç maskesi olmayan ya da maskesini çenesinin altında tutanları da uyaran Demir, maskelerini takmalarını sağladığı kişilere de gül verdi.

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Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı

Koronavirüsle mücadelede maskenin çok önemli olduğunu ancak maskelerin doğru ve kurallarına uygun bir şekilde takılması gerektiğini ifade eden Demir, buna dikkat çekmek adına gül dağıttığını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce pandemiden dolayı düğünlerin iptal olmasıyla bizim sektörümüzde bir durgunluk yaşanmaya başladı. 

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