Maskeli sihirbaz ağızları açık bırakan gösterisinin sırrını açıkladı
Maskeli sihirbaz olarak da tanınan Breaking Magician's, ağızları açık bırakan sihirbazlık gösterilerinden birinin daha sırrını açıkladı.
Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbazın gösterileri izlenme rekoru kırıyor.
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Bu sefer sırrını verdiği gösteri diğerlerinden daha tehlikeliydi.
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Genç kadını demirden yapılma sivri okların üzerine yatıran sihirbaz, sihrini gösterdi ve oklar bir anda kadının karnına saplandı.
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İşte, maskeli sihirbazın sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar.
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