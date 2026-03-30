Masmavi bir cennetken çöle dönmüştü... Müjdeli haber bu görüntülerle geldi!
Konya’nın Ilgın ilçesinde kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına gelen 27 kilometrekarelik devasa Çavuşçu Gölü, doğanın zaferine sahne oluyor. Geçtiğimiz aylarda çatlamış toprağa dönüşen göl, Mart ayı yağışlarıyla birlikte yeniden su tutmaya başladı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan ve yaklaşık 27 kilometrekarelik alana sahip tektonik kökenli Çavuşçu Gölü, geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelirken, çatlamış toprağa dönüşen gölde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su birikmeye başladı.
Aradan geçen yaklaşık 6 aylık süreçte ise bölgede etkili olan yağışlarla birlikte gölde yeniden su birikmeye başladı.
Uzun süre kuraklıkla gündeme gelen ve suların çekilmesinin ardından çatlamış toprağa dönüşen Çavuşçu Gölü, son durumuyla kısmen de olsa doluluk oranını artırarak eski görünümüne yaklaşmaya başladı. Kurak dönemlerde birçok kuş türünün uğrak noktası olma özelliğini kaybeden gölde, suyun yeniden toplanmasıyla birlikte doğal yaşamın da canlanması bekleniyor.
Bölgedeki geniş alanlar yeniden suyla kaplanırken, gölün eski ekosistemine kavuşması için sürecin devam ettiği gözlemleniyor.