Masmavi bir cennetken çöle dönmüştü... Müjdeli haber bu görüntülerle geldi!

Uzun süre kuraklıkla gündeme gelen ve suların çekilmesinin ardından çatlamış toprağa dönüşen Çavuşçu Gölü, son durumuyla kısmen de olsa doluluk oranını artırarak eski görünümüne yaklaşmaya başladı. Kurak dönemlerde birçok kuş türünün uğrak noktası olma özelliğini kaybeden gölde, suyun yeniden toplanmasıyla birlikte doğal yaşamın da canlanması bekleniyor.