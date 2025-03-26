Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deligazili köyü yakınlarındaki Deligazili Baraj Göleti'nde suyun rengi kahverengiye döndü ve toplu balık ölümleri görüldü.
Kaynak: DHA
Sivas'ın Kangal ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki Deligazili köyü yakınlarında yer alan, tarımsal sulama amaçlı yapılan ancak zamanla vasfını yitiren baraj göletinde su seviyesi düştü.
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Kuraklık belirtisi gösteren gölette binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Deligazili köyü sakinleri tarafından fark edilen balık ölümleri ilgili birimlere bildirildi.
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Bunun üzerine köye gelen İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gölet çevresinde inceleme yaptı.
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İncelemede, göletin ön kısmında binlerce balık ölüsü bulundu.
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