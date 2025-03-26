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Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deligazili köyü yakınlarındaki Deligazili Baraj Göleti'nde suyun rengi kahverengiye döndü ve toplu balık ölümleri görüldü.

Kaynak: DHA
Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu - Resim: 1

Sivas'ın Kangal ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki Deligazili köyü yakınlarında yer alan, tarımsal sulama amaçlı yapılan ancak zamanla vasfını yitiren baraj göletinde su seviyesi düştü.

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Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu - Resim: 2

Kuraklık belirtisi gösteren gölette binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Deligazili köyü sakinleri tarafından fark edilen balık ölümleri ilgili birimlere bildirildi.

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Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu - Resim: 3

Bunun üzerine köye gelen İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gölet çevresinde inceleme yaptı.

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Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu - Resim: 4

İncelemede, göletin ön kısmında binlerce balık ölüsü bulundu.

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