Masmavi deniz, beyaz kum: İşte Antalya'nın en iyi plajları
Dünyaca ünlü turizm cenneti Antalya'da bulunan birbirinden güzel plajlar serinlemek ve güneşlenmek için her sene binlerce turistin akınına uğruyor. Mavi bayrak sayısı 213 olan Antalya, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent konumunda. İşte Antalya'nın en iyi plajları...
Konyaaltı
Türkiye’nin en bilinen plajlarından birisi olan Konyaaltı Plajı, Antalya şehir merkezinin yalnızca sekiz kilometre batısında, yani şehrin içinde yer alıyor. Mavi Bayrak sahibi ve 7,5 km uzunluğundaki plaj, Antalya’nın en önemli doğal sembollerinden birisi.
Kaputaş
Birinci Derece Doğal Sit Alanı olan Kaputaş Plajı, Kaş-Kalkan Karayolu üstünde yer alıyor. Kaputaş bir kanyonun denize ulaşan ağzında yer alan bir cep plajı. Beyaz kumlardan oluşan kumsalı ve açıkta lacivert, yaklaştıkça mavi, kıyıda ise turkuaz renkli denizi adeta büyüleyici. Plaja, karayolundan itibaren yaklaşık 200 basamaklı merdivenlerden iniliyor. Bu doğa harikası plaj Kaş'a 20, Kalkan'a 10 km uzaklıkta. Kaputaş Plajı, 2015 yılında Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla mesire yeri olarak tescil edildi.
Çıralı
Kemer ilçesindeki Çıralı Plajı; mükemmel bir kumsal ile tarihi derinliği birleştirir. Plajın güney ucunda Olympos Antik Kenti, kuzey batısında ise Yanartaş (Chimera) yer alır. Çıralı sahili 3,2 km uzunluğunda, 10 ila 50 metre arasında genişliğe sahip. Kumsal, denizden itibaren yumuşak bir eğimle yükselir, her iki ucunda kayalıklarla sınırlanır. Genel olarak ince taneli kumlara sahip. Plajın güney ucunda, Olymps Antik Kenti’nin içinden geçen derenin tatlı ve soğuk suları, tuzlu ve ılık denizle birleşir. Çıralı sahili aynı zamanda nesli dünya çapında tehlikede olan Caretta Caretta’ların üreme alanlarından birisi. Eğer doğru mevsimde giderseniz, kumsaldan denize koşan küçük Caretta Caretta’ları görebilirsiniz!
Patara
Patara Plajı, Türkiye’nin en uzun ikinci kumsalına sahip. Plajın genişliği 280 metre ile 1500 metre arasında değişiyor, toplam uzunluğu ise14 kilometre. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Patara Plajı, aynı zamanda Caretta Caretta’ların Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından birisi. Plaj, Antalya’nın en batısında. Plaja Kaş-Fethiye Karayolu üzerinde yer alır. Patara, Kalkan’a 17 km, Kaş’a 43 km uzaklıkta. Patara Antik Kenti içinden geçerek plaja ulaşılıyor. Ziyaretçiler, Patara Plajı'nı 15 Mayıs - 15 Eylül arasında Caretta Caretta’lar ile dönüşümlü kullanıyor. 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçiler, 20.00-08.00 arasında ise 'caretta caretta'lar plajda olurlar. Caretta Caretta'ların zaman diliminde plaja girilmesi ve plajda ışık yakılması yasaktır.