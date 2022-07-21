Masmavi deniz, beyaz kum: İşte Antalya'nın en iyi plajları

Çıralı

Kemer ilçesindeki Çıralı Plajı; mükemmel bir kumsal ile tarihi derinliği birleştirir. Plajın güney ucunda Olympos Antik Kenti, kuzey batısında ise Yanartaş (Chimera) yer alır. Çıralı sahili 3,2 km uzunluğunda, 10 ila 50 metre arasında genişliğe sahip. Kumsal, denizden itibaren yumuşak bir eğimle yükselir, her iki ucunda kayalıklarla sınırlanır. Genel olarak ince taneli kumlara sahip. Plajın güney ucunda, Olymps Antik Kenti’nin içinden geçen derenin tatlı ve soğuk suları, tuzlu ve ılık denizle birleşir. Çıralı sahili aynı zamanda nesli dünya çapında tehlikede olan Caretta Caretta’ların üreme alanlarından birisi. Eğer doğru mevsimde giderseniz, kumsaldan denize koşan küçük Caretta Caretta’ları görebilirsiniz!