Masöz kadınların itirafları olay oldu

"Çift masajları bir süre çok popülerdi. Ama çok zorlayıcıydı, çünkü kadın ya da erkek aralarından biri mutlaka eşini sürekli kontrol ediyordu. Bu durumlarda gülmemek için kendimi zor tutuyor hatta bazen gülmem geliyordu ve hapşırıyormuşum gibi yapıyordum. Mutlu sonlar isteyen müşterilerle karşılaştım. Kapıdan çok müşteri kovdum ama yaşadığım en korkunç an, bir müşterinin masaj esnasında birden elini cinsel organına koyup, kendini tatmin etmesiydi."



