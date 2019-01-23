SON DAKİKA
AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Ocak 2019 14:18

Masöz kadınların itirafları olay oldu

The Sun gazetesinde masaj terapistleriyle yayınlanan makale dünyada ses getirdi.

Masöz kadınların itirafları olay oldu

İşte masaj terapisti 4 kadının yaşadıkları...

1/ 10
Masöz kadınların itirafları olay oldu

APRIL CHUNNOO
Masaj terapisti April Chunnoo, 41 yaşında, Colchester'da yaşıyor. Chunno, bu iş için eğitim aldığını ve masaj müşterilerinin kafasında maalesef başka şeyler belirdiğini söyledi:

2/ 10
Masöz kadınların itirafları olay oldu

"Çift masajları bir süre çok popülerdi. Ama çok zorlayıcıydı, çünkü kadın ya da erkek aralarından biri mutlaka eşini sürekli kontrol ediyordu. Bu durumlarda gülmemek için kendimi zor tutuyor hatta bazen gülmem geliyordu ve hapşırıyormuşum gibi yapıyordum. Mutlu sonlar isteyen müşterilerle karşılaştım. Kapıdan çok müşteri kovdum ama yaşadığım en korkunç an, bir müşterinin masaj esnasında birden elini cinsel organına koyup, kendini tatmin etmesiydi."

3/ 10
Masöz kadınların itirafları olay oldu

EMMA PEARCE
35 yaşındaki Emma Pearce, eşi ve oğulları ile St Austells, Cornwall'da yaşıyor. Emma Pearce şunları söyledi:

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM