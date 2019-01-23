Masöz kadınların itirafları olay oldu
The Sun gazetesinde masaj terapistleriyle yayınlanan makale dünyada ses getirdi.
APRIL CHUNNOO
Masaj terapisti April Chunnoo, 41 yaşında, Colchester'da yaşıyor. Chunno, bu iş için eğitim aldığını ve masaj müşterilerinin kafasında maalesef başka şeyler belirdiğini söyledi:
"Çift masajları bir süre çok popülerdi. Ama çok zorlayıcıydı, çünkü kadın ya da erkek aralarından biri mutlaka eşini sürekli kontrol ediyordu. Bu durumlarda gülmemek için kendimi zor tutuyor hatta bazen gülmem geliyordu ve hapşırıyormuşum gibi yapıyordum. Mutlu sonlar isteyen müşterilerle karşılaştım. Kapıdan çok müşteri kovdum ama yaşadığım en korkunç an, bir müşterinin masaj esnasında birden elini cinsel organına koyup, kendini tatmin etmesiydi."