MasterChef ana kadrosu belli oldu: İşte MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları

MASTERCHEF BU AKŞAM ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden oluşan MasterChef jürisi, 16. isim için yedeklerden gelen yarışmacıların sınırlarını zorladı. Yarışmacı adaylarından dalyan köfte isteyen jüri, en iyi tabağı yapan ismi 16. yarışmacıyı seçecek. Azize, Yiğit, Samet, Pelin, Sergen, Araz ve Merve son 7'ye kalarak yaratıcılık turunda yarışacak. Samet ve Sergen son 2'ye kalan isimler oldu. Günün kazananı Sergen oldu.