MasterChef ana kadrosu belli oldu: İşte MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları
MasterChef yarışmasında 16. yarışmacı için mücadele sürdü. Yedeklere kalan isimler kıyasıya mücadele ederek ana kadroya çıkmaya çalıştı. İşte MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları...
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te ana kadro heyecanı ekrana geldi. 16 kişiden oluşan ana kadro için son kez yarışmacılar mücadele etti. Emre'nin 15. yarışmacı olarak oyunu almasının ardından yedeklerden gelen isimler, son yarışmacı olmak adına tezgah başına geçti. İşte, MasterChef yarışmacıları...
MASTERCHEF BU AKŞAM ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden oluşan MasterChef jürisi, 16. isim için yedeklerden gelen yarışmacıların sınırlarını zorladı. Yarışmacı adaylarından dalyan köfte isteyen jüri, en iyi tabağı yapan ismi 16. yarışmacıyı seçecek. Azize, Yiğit, Samet, Pelin, Sergen, Araz ve Merve son 7'ye kalarak yaratıcılık turunda yarışacak. Samet ve Sergen son 2'ye kalan isimler oldu. Günün kazananı Sergen oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 YARIŞMACILARI
Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Başaran
İbrahim Cingözler
Tunahan Ak
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek
Burcu Önal
Görkem Demiral
Hasan Biltekin
Tahsin Küçük
Eren Kaşıkçı
Mert Yılmaz
Safanur Bol
Emre Büber
Sergen Özen