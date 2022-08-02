Masterchef finalisti Barbaros değişimi ile olay oldu:
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'te final oynayan Barbaros Yoloğlu karın kasları ile gündeme geldi.
Masterchef 2020'nin unutulmaz kadrosunda birbirinden hırslı yarışmacılar vardı.
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Özellikle Serhat Doğramacı ile Barbaros Yoloğlu arasındaki tatlı rekabet izleyiciyi ekrana kilitliyordu.
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Barbaros Yoloğlu yarışmada gittikçe aldığı kilolarla dikkat çekmişti.
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Adeta başka biri olan Barbaros son halini Instagram'da paylaştı.
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