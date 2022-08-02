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  4. Masterchef finalisti Barbaros değişimi ile olay oldu:

Masterchef finalisti Barbaros değişimi ile olay oldu:

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'te final oynayan Barbaros Yoloğlu karın kasları ile gündeme geldi.

Masterchef finalisti Barbaros değişimi ile olay oldu: - Resim: 1

Masterchef 2020'nin unutulmaz kadrosunda birbirinden hırslı yarışmacılar vardı.

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Masterchef finalisti Barbaros değişimi ile olay oldu: - Resim: 2

Özellikle Serhat Doğramacı ile Barbaros Yoloğlu arasındaki tatlı rekabet izleyiciyi ekrana kilitliyordu. 

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Masterchef finalisti Barbaros değişimi ile olay oldu: - Resim: 3

Barbaros Yoloğlu yarışmada gittikçe aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

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Masterchef finalisti Barbaros değişimi ile olay oldu: - Resim: 4

Adeta başka biri olan Barbaros son halini Instagram'da paylaştı. 

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